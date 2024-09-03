Несколько домов в Улан-Удэ останутся без холодной воды

Запланированы ремонтные работы
Во вторник, 3 сентября, отключат холодного водоснабжения по двум улица в Улан-Удэ, предупредили в МУП «Водоконал». Работы запланированы с 9:30 до 16:00.
Это связано с проведением плановых работ по ремонту задвижки на водопроводной сети d - 100 мм, по адресу бульвар Карла Маркса, 19.
Под отключение попадают жилые дома по адресам:
- БКМ 17, 19, 21, 23, 23а;
- ул. Павлова 10, 10а.
Телефон диспетчерской службы 44-00-00, 44-10-33
Запланированы ремонтные работы
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