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Несколько домов в Улан-Удэ останутся без холодной воды

Несколько домов в Улан-Удэ останутся без холодной воды
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Запланированы ремонтные работы

Во вторник, 3 сентября, отключат холодного водоснабжения по двум улица в Улан-Удэ, предупредили в МУП «Водоконал». Работы запланированы с 9:30 до 16:00.

Это связано с проведением плановых работ по ремонту задвижки на водопроводной сети d - 100 мм, по адресу бульвар Карла Маркса, 19.

Под отключение попадают жилые дома по адресам:
- БКМ 17, 19, 21, 23, 23а;
- ул. Павлова 10, 10а.

Телефон диспетчерской службы 44-00-00, 44-10-33


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