Несколько домов в Улан-Удэ останутся без холодной воды

Во вторник, 3 сентября, отключат холодного водоснабжения по двум улица в Улан-Удэ, предупредили в МУП «Водоконал». Работы запланированы с 9:30 до 16:00.Это связано с проведением плановых работ по ремонту задвижки на водопроводной сети d - 100 мм, по адресу бульвар Карла Маркса, 19.Под отключение попадают жилые дома по адресам:- БКМ 17, 19, 21, 23, 23а;- ул. Павлова 10, 10а.Телефон диспетчерской службы 44-00-00, 44-10-33