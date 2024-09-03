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В Тарбагатайской школе открыли музей заслуженному учителю Бурятии

В Тарбагатайской школе открыли музей заслуженному учителю Бурятии
Общество,  Фото:администрация МО Тарбагатайский район.
Константин Иванович Болотников выпустил девять поколений учеников

В Тарбагатайской школе состоялось торжественное открытие музея, посвящённого Заслуженному учителю Республики Бурятия, Ветерану Труда, Отличнику просвещения и Почётному гражданину Тарбагатайского района Константину Ивановичу Болотникову.

Всю свою жизнь Константин Иванович посвятил школе в Тарбагатае. За 54 года работы он выпустил девять поколений учеников и прошёл путь от учителя до ветерана педагогического труда. Константин Иванович был первым Почётным гражданином Тарбагатайского района и воспитал трёх дочерей, которые по примеру отца стали учителями.
  




- Уроки физики и астрономии, которые вёл Заслуженный учитель, всегда были полезными и захватывающими, а его ученики занимали призовые места в предметных олимпиадах. Всю жизнь Константин Иванович занимался сбором информации. Его книги и энциклопедии дополнены различными вырезками из газет и журналов. Помимо преподавательства у Константина Ивановича были и другие увлечения, в том числе общественная работа и творчество, - сообщили в администрации района.

Эти и многие другие эпизоды жизни великого педагога нашли отражение в музее, открытом в его честь.


музей учителя

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