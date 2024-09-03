В Бурятии сегодня прохладно

Ожидаются дожди и холодный ветер
По данным Бурятского гидрометцентра, 3 сентября по республике облачно с прояснением, на большей части территории дожди Ветер северо-западный 7-12, в отдельных районах порывы до 15-20 м/с. Днём +16, +21 градус, местами чуть прохладнее +10, +15 градусов тепла.
В Улан-Удэ днём ожидается умеренный дождь. Ветер северо-западный с порывами до 15 м/с. Днём не выше 18 градусов тепла.
Ожидаются дожди и холодный ветер
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