В Бурятии сегодня прохладно

По данным Бурятского гидрометцентра, 3 сентября по республике облачно с прояснением, на большей части территории дожди Ветер северо-западный 7-12, в отдельных районах порывы до 15-20 м/с. Днём +16, +21 градус, местами чуть прохладнее +10, +15 градусов тепла.В Улан-Удэ днём ожидается умеренный дождь. Ветер северо-западный с порывами до 15 м/с. Днём не выше 18 градусов тепла.