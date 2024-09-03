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В Бурятии сегодня прохладно

В Бурятии сегодня прохладно
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Ожидаются дожди и холодный ветер

По данным Бурятского гидрометцентра, 3 сентября по республике облачно с прояснением, на большей части территории дожди Ветер северо-западный 7-12, в отдельных районах порывы до 15-20 м/с. Днём +16, +21 градус, местами чуть прохладнее +10, +15 градусов тепла.

В Улан-Удэ днём ожидается умеренный дождь. Ветер северо-западный с порывами до 15 м/с. Днём не выше 18 градусов тепла.



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