

Как сообщал «Байкал-Daily», слёт состоится со 2 по 5 сентября в детском оздоровительном лагере «Байкальский бор» в Прибайкальском районе

Юные защитники леса и Бурятии готовы к межрегиональному слёту. Их подготовили опытные лесники и руководители школьных лесничеств. В мероприятии примут участие 20 команд из республики.- При подготовке к слёту мы учитываем опыт проведения предыдущих конкурсов, делаем акценты на вопросах наиболее интересующих ребят. Дети должны уметь с помощью специальных инструментов определять высоту и диаметр деревьев, расшифровывать обозначения на деляночном и квартальном столбах, отличать вредителей и болезни леса, показать навыки посадки саженцев сосны. Одна из сложных задач - лесопожарная полоса, где нужно надеть лесопожарное обмундирование, наполнить ранцевый огнетушитель и потушить условный лесной пожар. Мы передаём все наши знания и опыт подрастающему поколению, надеемся, что в будущем из них вырастут достойные защитники леса, - поделились сотрудники лесничеств.Уже сегодня команды прибывают в детский оздоровительный лагерь «Байкальский бор» где со 2 по 5 сентября пройдёт первый межрегиональный слёт школьных лесничеств.В соревнованиях примут участие дети из других регионов России.Для школьников пройдут мастер-классы, лесное многоборье и спортивные соревнования. В память о проведении слёта юные лесники высадят деревья, сообщает пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства.