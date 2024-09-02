В райцентре в Бурятии могут активизироваться злые собаки

Закаменцев предупредили, что с наступлением осени традиционно учащаются нападения собак на людей. Дело в том, что начинается новый учебный год и многие домашние животные «провожают» детей в школу, сообщает «Закамна-инфо.24/7».Четвероногие могут наброситься на прохожих. Местных жителей призвали не отпускать своих питомцев на самовыгул. В управлении сельского хозяйства райадминистрации их призвали держать на привязи или в вольере.Владельцам псов напомнили и о штрафах, грозящих за самовыгул. Они колеблются от 3 до 5 тысяч рублей – согласно республиканскому закону об административных правонарушениях.