В райцентре в Бурятии могут активизироваться злые собаки

Многие псы «провожают» детей в школу
Закаменцев предупредили, что с наступлением осени традиционно учащаются нападения собак на людей. Дело в том, что начинается новый учебный год и многие домашние животные «провожают» детей в школу, сообщает «Закамна-инфо.24/7».
Четвероногие могут наброситься на прохожих. Местных жителей призвали не отпускать своих питомцев на самовыгул. В управлении сельского хозяйства райадминистрации их призвали держать на привязи или в вольере.
Владельцам псов напомнили и о штрафах, грозящих за самовыгул. Они колеблются от 3 до 5 тысяч рублей – согласно республиканскому закону об административных правонарушениях.
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