02 сентября

Популярное

В райцентре в Бурятии породистой кошке отрубили голову

В райцентре в Бурятии породистой кошке отрубили голову
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Неизвестные убили сразу двух домашних питомцев

Жуткая история произошла на днях в Гусиноозёрске. В паблике «Весь Гусиноозёрск» во «ВКонтакте» сообщили со ссылкой на одну из групп, что неизвестные убили питомцев местной жительницы. Одна из них – кошка, у которой были котята.

Животные, по словам владелицы, приходили домой под вечер после прогулок. Однако в тот день они не вернулись. Хозяева искали их, звали по имени. Потом появилась мама-кошка. Изо рта у неё шла пена, а глазки налились кровью.

- На котят своих посмотрела и всё – умерла, – говорится в публикации.

Вторую кошку породы «мейн-кун» нашли в кустах с отрубленной головой и тоже с пеной у рта. Известно, что случилось всё в микрорайоне Молодёжный. Кто расправился с четвероногими – неизвестно, однако это уже не первый подобный случай в Гусиноозёрске. Весной злоумышленники стреляли по кошкам, а прошлой осенью несколько хвостатых нашли в райцентре мёртвыми. 

кошки животные Гусиноозерск

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Юные защитники леса и Бурятии готовы к межрегиональному слёту
Юные защитники леса и Бурятии готовы к межрегиональному слёту
Общество, 02.09.2024
Опытные лесники поделились знаниями со школьниками 
Школы в Бурятии оборудуют необходимыми табличками
Школы в Бурятии оборудуют необходимыми табличками
Общество, 02.09.2024
Нарушения выявила прокурорская проверка 
В Бурятии лесники убрали свалку возле озера
В Бурятии лесники убрали свалку возле озера
Общество, 02.09.2024
В экоакции участвовали 15 человек 
Мотопутешественница из Читы вернулась на родину
Мотопутешественница из Читы вернулась на родину
Общество, 02.09.2024
Ольга Безрукова посетила более 40 городов России
В Бурятии сотрудники МЧС напоминают о безопасности школьников
В Бурятии сотрудники МЧС напоминают о безопасности школьников
Общество, 02.09.2024
Детям после каникул нужно напомнить правила безопасности 
В райцентре в Бурятии могут активизироваться злые собаки
В райцентре в Бурятии могут активизироваться злые собаки
Общество, 02.09.2024
Многие псы «провожают» детей в школу
В райцентре в Бурятии породистой кошке отрубили голову
В райцентре в Бурятии породистой кошке отрубили голову
Общество, 02.09.2024
Неизвестные убили сразу двух домашних питомцев 
В Улан-Удэ опять пальнут из пушки
В Улан-Удэ опять пальнут из пушки
Общество, 02.09.2024
Из неё выстрелят в честь победы над милитаристской Японией
На дорогах Иркутской области проходит акция «Внимание - дети!»
На дорогах Иркутской области проходит акция «Внимание - дети!»
Общество, 02.09.2024
Автомобилистов призывают соблюдать ПДД
Жители Бурятии могут поучаствовать в конкурсе рисунков
Жители Бурятии могут поучаствовать в конкурсе рисунков
Общество, 02.09.2024
В нём могут принять участие не только дети, но взрослые

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^