В райцентре в Бурятии породистой кошке отрубили голову

Жуткая история произошла на днях в Гусиноозёрске. В паблике «Весь Гусиноозёрск» во «ВКонтакте» сообщили со ссылкой на одну из групп, что неизвестные убили питомцев местной жительницы. Одна из них – кошка, у которой были котята.
Животные, по словам владелицы, приходили домой под вечер после прогулок. Однако в тот день они не вернулись. Хозяева искали их, звали по имени. Потом появилась мама-кошка. Изо рта у неё шла пена, а глазки налились кровью.
- На котят своих посмотрела и всё – умерла, – говорится в публикации.
Вторую кошку породы «мейн-кун» нашли в кустах с отрубленной головой и тоже с пеной у рта. Известно, что случилось всё в микрорайоне Молодёжный. Кто расправился с четвероногими – неизвестно, однако это уже не первый подобный случай в Гусиноозёрске. Весной злоумышленники стреляли по кошкам, а прошлой осенью несколько хвостатых нашли в райцентре мёртвыми.