02 сентября

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Школы в Бурятии оборудуют необходимыми табличками

Школы в Бурятии оборудуют необходимыми табличками
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Нарушения выявила прокурорская проверка

Прокурор Кабанского района обратился в суд с требованиями к ряду образовательных учреждений района об обязании установить информационные таблички.

Как выяснила проведённая проверка, при входе в здание нескольких школ Кабанского района не установлены вывески с названием организации, графиком работы организации, плана здания, выполненные рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне.

- Образовательными учреждениями не соблюдаются условия обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объекту социальной инфраструктуры, что нарушает права инвалидов в сфере их жизнедеятельности, а также право на получение равных с другими гражданами возможностей участия в жизни общества. При этом, как следует из информации районного управления образования, для устранения нарушения законодательства финансирование мероприятий по установке вывески произведено, - сообщили в Кабанском районном суде.

Суд исковые требования удовлетворил, обязал образовательные учреждения устранить нарушения в течение 3 месяцев со дня вступления решения суда в силу.

Решение в законную силу не вступило.
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