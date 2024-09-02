Школы в Бурятии оборудуют необходимыми табличками

Прокурор Кабанского района обратился в суд с требованиями к ряду образовательных учреждений района об обязании установить информационные таблички.Как выяснила проведённая проверка, при входе в здание нескольких школ Кабанского района не установлены вывески с названием организации, графиком работы организации, плана здания, выполненные рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне.- Образовательными учреждениями не соблюдаются условия обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объекту социальной инфраструктуры, что нарушает права инвалидов в сфере их жизнедеятельности, а также право на получение равных с другими гражданами возможностей участия в жизни общества. При этом, как следует из информации районного управления образования, для устранения нарушения законодательства финансирование мероприятий по установке вывески произведено, - сообщили в Кабанском районном суде.Суд исковые требования удовлетворил, обязал образовательные учреждения устранить нарушения в течение 3 месяцев со дня вступления решения суда в силу.Решение в законную силу не вступило.