Экс-депутат Хурала оценила эксклюзивный напиток для участников СВО

«Это не энергетик»

Бывший депутат Народного Хурала Бурятии Оксана Бухольцева, которая теперь работает в Запорожье, новом регионе России, рассказала в соцсетях о напитке «Для СВОих». Его разработал специально для бойцов в зоне спецоперации на Украине один из российских производителей.

Бухольцева рассказала такую историю:

«Когда во «Вконтакте» мне пришло сообщение от Юлии Ким (руководитель ОНФ в Бурятии – ред.), что есть такая возможность, что «Народный фронт» уже обкатал порядок доставки на одной из в/ч, где бойцы получили напиток буквально в течение нескольких дней, я тут же обратилась к командирам. Те сразу заказали на пробу 10 паллет (1 паллет = 1200 бут.) Не успели отправить заявку, как сразу же ответ: «Забирайте».

Когда попробовали напиток, военные оценили его по-мужски скупо:

«Неплох, хороший дизайн и объём удобный для доставки на позиции. Сами же видите, что наши военнослужащие коробками закупают энергетики, а это не есть хорошо».

На пробу дали три бутылочки, рассказала Оксана Бухольцева:

«Мне вкус понравился... Одно могу сказать уверенно - энергии напиток точно дал».

Тут же подразделения сделали следующую заявку.

Этот продукт не пиво, не лимонад, и не энергетик, а витаминизированный напиток, объяснила экс-депутат.

«Он призван поддержать силы людей в тяжёлых боевых условиях. В одной бутылке 90% от суточной нормы кофеина и 50% - таурина. Напиток бодрит, но не угнетает нервную систему, как некоторые энергетики. Кроме того, в нём содержатся все витамины группы B, а еще С и Е. Впервые применены жирорастворимые витамины: А, поддерживающий зрение, и D3 необходимый для баланса кальция и фосфора».

«Бесплатный витаминизированный напиток «Для СВОих» - это вклад в нашу Победу», - считает Бухольцева. Она поблагодарила отделение «Народного фронта» в Бурятии за помощь снабжении им бойцов.