Жителя Бурятии избавили от уплаты алиментов

Житель Заиграевского района Бурятии подал в суд иск с просьбой освободить его от взыскания алиментов на содержание несовершеннолетней дочери. Дело в том, что теперь ребёнок живёт с ним.- Исследовав материалы дела, пояснения лиц, участвующих в деле, суд установил наличие оснований для освобождения А. от уплаты алиментов, взысканных на основании решения суда. При таких обстоятельствах суд пришёл к выводу об удовлетворении искового заявления, - сообщает пресс-служба Заиграевского районного суда РБ.Решение не вступило в законную силу.