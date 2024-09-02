02 сентября

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Жителя Бурятии избавили от уплаты алиментов

Жителя Бурятии избавили от уплаты алиментов
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Дочка теперь живёт с отцом

Житель Заиграевского района Бурятии подал в суд иск с просьбой освободить его от взыскания алиментов на содержание несовершеннолетней дочери. Дело в том, что теперь ребёнок живёт с ним.

- Исследовав материалы дела, пояснения лиц, участвующих в деле, суд установил наличие оснований для освобождения А. от уплаты алиментов, взысканных на основании решения суда. При таких обстоятельствах суд пришёл к выводу об удовлетворении искового заявления, - сообщает пресс-служба Заиграевского районного суда РБ.

Решение не вступило в законную силу.


суд алименты

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