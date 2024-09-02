В Бурятии лесники убрали свалку возле озера









Сотрудники лесничества очистили территория возле озера Котокель в Прибайкальском районе Бурятии, сообщает пресс-служба республиканского агентства лесного хозяйства.- Мы на постоянной основе занимаемся очисткой лесного массива от мусора. Сегодня мы собрали более трёх кубометров бытовых отходов. Благодарим компанию «Экоальянс» за то, что вывезли мусор. В мероприятии приняли участие 15 человек, за что им также отдельное спасибо. Не устанем повторять, что соблюдение санитарной безопасности в лесах, это не только сохранение благоприятного состояния окружающей среды, но и профилактика возгораний. Даже небольшой осколок или небольшая куча мусора может стать причиной пожара, а также его распространения. Убедительно просим граждан не мусорить и напоминаем, что нарушителям грозит административная ответственность в виде штрафа, - рассказала главный лесничий Кикинского лесничества Лариса Зайцева.С начала года сотрудниками агентства был составлен 41 протокол по статье 8.31 КоАП РФ «Нарушение правил санитарной безопасности» и 15 протоколов по статье 8.32 (п.9 ППБ) КоАП РФ «Нарушение правил пожарной безопасности в лесах».Жителей и гостей Бурятии призывают сообщать о свалках в лесах, а также о нарушениях санитарных норм в ближайшее лесничество или по телефону «горячей линии» 8 (3012) 20-44-44.