В Бурятии нашли бесхозные дороги

Прокуратура Баргузинского района проверила соблюдение законодательства о безопасности дорожного движения и выявила бесхозные дороги.В ходе проверки было установлено, что на автомобильные дороги общего пользования в посёлке Усть-Баргузин не оформлено право собственности, также дороги не поставлены на кадастровый учёт.В связи с этим прокурор района направил в суд иск об обязании администрации городского поселения оформить автомобильные дороги местного значения в собственность и поставить их на кадастровый учёт. Баргузинский районный суд требования прокурора удовлетворил.Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии, решение суда уже вступило в законную силу.