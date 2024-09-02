В Бурятии нашли бесхозные дороги

Суд обязал поставить их на баланс
Прокуратура Баргузинского района проверила соблюдение законодательства о безопасности дорожного движения и выявила бесхозные дороги.
В ходе проверки было установлено, что на автомобильные дороги общего пользования в посёлке Усть-Баргузин не оформлено право собственности, также дороги не поставлены на кадастровый учёт.
В связи с этим прокурор района направил в суд иск об обязании администрации городского поселения оформить автомобильные дороги местного значения в собственность и поставить их на кадастровый учёт. Баргузинский районный суд требования прокурора удовлетворил.
Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии, решение суда уже вступило в законную силу.
Суд обязал поставить их на баланс
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