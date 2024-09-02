Театр кукол «Ульгэр» начнёт новый театральный сезон с премьеры

Театр кукол «Ульгэр» объявил о начале 58-го театрального сезона с премьеры. Зрители увидят спектакль «Королевский подарок».- Это увлекательная история для всей семьи. В этом спектакле вы встретите Короля и Королеву, их дочку, а также сможете увидеть, как они преодолевают трудности родительства и осознают, как важно беречь своих близких, - сообщили в театре кукол.Премьера состоится 18, 19 и 20 сентября на сцене Бурятского драматического театра.Режиссёр-постановщик: Андрей КнязьковХудожники-постановщики: Дарья Смольникова, Екатерина ВалееваКомпозитор: Дмитрий Гусев