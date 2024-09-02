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Театр кукол «Ульгэр» начнёт новый театральный сезон с премьеры

Театр кукол «Ульгэр» начнёт новый театральный сезон с премьеры
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Она состоится во второй половине сентября

Театр кукол «Ульгэр» объявил о начале 58-го театрального сезона с премьеры. Зрители увидят спектакль «Королевский подарок».

- Это увлекательная история для всей семьи. В этом спектакле вы встретите Короля и Королеву, их дочку, а также сможете увидеть, как они преодолевают трудности родительства и осознают, как важно беречь своих близких, - сообщили в театре кукол.

Премьера состоится 18, 19 и 20 сентября на сцене Бурятского драматического театра.

Режиссёр-постановщик: Андрей Князьков
Художники-постановщики: Дарья Смольникова, Екатерина Валеева
Композитор: Дмитрий Гусев


Возрастное ограничение 6+
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