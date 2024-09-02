02 сентября

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Мотопутешественница из Читы вернулась на родину

Мотопутешественница из Читы вернулась на родину
Общество,  Фото:Союз Отцов
Ольга Безрукова посетила более 40 городов России

Накануне, 1 сентября, в Читу вернулась специальный корреспондент ВОО «Союз Отцов», мотопутешественница Ольга Безрукова. За лето она побывала более чем в 40 городах России в рамках проекта «Год Семьи – Дорогами России». Девушка поприветствовала участников и гостей фестиваля «Люди и солнце» (0+) на площади Ленина в Чите.

Ольга посетила Москву и Санкт-Петербург, Казань и Великий Новгород, а также побывала на новых территориях: Донецк, Луганск, Крым. Проект продолжался три месяца.


Во время своего путешествия Ольга встречалась с молодожёнами и многодетными семьями, беседовала с региональными руководителями «Союза Отцов» и жителями городов, волонтёрами и бойцами. В своих видео девушка показывала красоту нашей Родины, посещала исторические достопримечательности: музеи, храмы, мемориалы, сообщает Забайкальский центр социально значимой информации.

- Прекрасный проект закончился, позади интересные встречи и знакомство с городами, но мы надеемся, что проект продолжится в следующем году, ведь в России ещё так много дорог, - рассказали организаторы проекта.

Забайкальский край Чита путешествие

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