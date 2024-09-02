В Бурятии сотрудники МЧС напоминают о безопасности школьников

В ГУ МЧС по Бурятии напоминают родителям, что к школе нужно подготовить ребёнка, прежде всего, с точки зрения безопасности. Многие дети недавно вернулись из сельской местности, и чтобы адаптировать их к городским условиям, взрослым необходимо провести с ними профилактические беседы, разъяснив основные правила безопасного поведения.- Перед школой напомните ребёнку о безопасности на улице, повторите с ним правила дорожного движения. Положите в рюкзак школьника схему безопасного маршрута от школы до дома. Обязательно поместите на одежду и рюкзак светоотражающие значки, чтобы ребёнка лучше видели автомобилисты в тёмное время суток, - отметили в пресс-службе ведомства.Нередко дети после школьных занятий вынужденно остаются дома одни, поэтому основное внимание необходимо уделить соблюдению правил безопасности в быту. Нужно научить ребёнка правильно обращаться с электроприборами. Чаще напоминать ребёнку об опасности, которую они представляют.Убирайте спички и лекарства в недоступные детям места. Это нужно сделать даже в том случае, если вы объяснили ему, как с ними обращаться. Необходимо написать на видном месте номера телефонов родителей.Выучите с ребёнком номера телефонов экстренных служб. Необходимо запомнить хотя бы единый телефон спасения – 112, - сообщили в ГУ МЧС по Бурятии.Ребёнок должен уметь правильно вести себя в случае возгорания или задымления дома или в школе: если есть возможность – сразу же покинуть квартиру, вызвать по телефону пожарных; если дым проникает с лестничной площадки – то ни в коем случае не открывать дверь, а звонить взрослым, выйти на балкон и кричать: «Пожар! Помогите!».