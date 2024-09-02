Более 330 тысяч жителей Приангарья носят звания «Ветеран труда» и «Ветеран труда Иркутской области»





В первое воскресенье сентября с 2019 года установлен День ветерана труда Иркутской области. В 2024 году дата выпала на 1 сентября. На сегодня звание «Ветеран труда» и «Ветеран труда Иркутской области» носят более 330 тысяч жителей региона.– Уважаемые ветераны, вы – созидатели и строители, пример для подражания, вы всегда в строю. Ваш вклад в развитие региона невозможно переоценить. Ваше мастерство, ответственность и преданность делу всегда будут лучшим примером для молодёжи, – поздравил ветеранов губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.Для ветеранов труда установлены отдельные меры социальной поддержки. Это ежемесячная выплата, обеспечение санаторно-курортным лечением, бесплатное зубопротезирование, компенсация 50 % расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг, топлива, электрической энергии, взноса на капитальный ремонт, льготный или бесплатный проезд по электронным проездным билетам. Если ветеран труда или ветеран труда Иркутской области одновременно имеет право на одни и те же меры социальной поддержки по нескольким правовым актам, меры социальной поддержки предоставляются по выбору гражданина по одному правовому акту.– В регионе ежемесячная выплата назначена 122 580 ветеранам труда и 43 483 ветеранам труда Иркутской области. Дополнительная мера социальной поддержки в виде санаторно-курортного лечения ветеранам труда предоставляется в оздоровительных организациях, расположенных на территории Иркутской области. В 2024 году заключены контракты с курортами «Ангара», «Русь», санаториями «Юбилейный», «Кедр», «Солнечный», санаторием-профилакторием «Иркутский» и реабилитационным центром «Шелеховский». На данные цели из бюджета Иркутской области выделено 82,4 миллиона рублей, приобретено 2 100 путевок. На конец августа текущего года прошли оздоровление 1600 ветеранов, – рассказал министр социального развития, опеки и попечительства Владимир Родионов.Звание «Ветеран труда Иркутской области» присваивается гражданам Российской Федерации, проживающим на территории Иркутской области, при наличии необходимого стажа работы, наград, почётных званий и поощрений. Звание может быть присвоено без наград, при длительном стаже работы на территории Иркутской области. В пресс-службе регионального правительства отметили, что присвоение звания носит заявительный характер.С заявлением необходимо обратиться в управление социальной защиты населения по месту жительства, в МФЦ или подать заявление в электронном виде, не выходя из дома, через Единый портал государственных услуг.