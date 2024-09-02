В Бурятии сегодня будет тепло

В Улан-Удэ без осадков
По данным Бурятского Гидрометцентра, сегодня в республике переменная облачность, утром и днём местами кратковременные дожди, грозы. Утром местами туманы.
Ветер 7-12, в отдельных районах до 15-20 м/с. Температура днём +23+28, при дожде +17+22.
В Улан-Удэ без осадков. Ветер восточный с переходом на северо-западный 6-11, в конце дня порывы до 15 м/с. Температура днём +24+26.
Поддельное водительское удостоверение они купили за 45 тысяч рублей
Строительством руководит ширээтэ лама Байкальского дацана
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О нарушениях можно сообщать в территориальные отделы внутренних дел
Суд отказал в возмещении материального ущерба
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Сбор кедрового ореха и брусники запрещён до 4 сентября
Информация об очередном выходе косолапого передана в МВД и Бурприроднадзор
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Победители получат денежные призы
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Местами столбики термометров поднимутся до +27