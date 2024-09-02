В Бурятии сегодня будет тепло

По данным Бурятского Гидрометцентра, сегодня в республике переменная облачность, утром и днём местами кратковременные дожди, грозы. Утром местами туманы.Ветер 7-12, в отдельных районах до 15-20 м/с. Температура днём +23+28, при дожде +17+22.В Улан-Удэ без осадков. Ветер восточный с переходом на северо-западный 6-11, в конце дня порывы до 15 м/с. Температура днём +24+26.