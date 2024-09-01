Две жительницы Бурятии получили ограничение свободы за поддельные права

Тункинский районный суд постановил обвинительный приговор в отношении двух ранее не судимых местных жительниц. Женщина попросила знакомую купить ей поддельное водительское удостоверение, на что последняя согласилась. На переданные 45 000 рублей та приобрела фальшивое водительское удостоверение с открытой категорией «B.B1.M» на имя приятельницы.Однако, когда женщина показала эти права сотруднику полиции, обман сразу вскрылся.Органы предварительного следствия квалифицировали действия женщин как приобретение, хранение в целях использования заведомо поддельного удостоверения, предоставляющего права.Суд признал подсудимых виновными и при назначении наказания учёл признание их вины, раскаяние в содеянном, наличие на иждивении несовершеннолетних детей, положительные характеристики по месту жительства, совершение преступления небольшой тяжести подсудимыми впервые, а также обстоятельство, отягчающее наказание - совершение преступления в составе группы лиц по предварительному сговору.Жительнице района, которая попросила знакомую о покупке поддельных прав, назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 5 месяцев, её приятельнице – 5 месяцев, с установлением каждой из осуждённых в порядке ст. 53 УК РФ ограничений в виде: не выезжать за пределы территории Тункинского района, не менять место жительства без согласия специализированного государственного органа, осуществляющего надзор за отбыванием осуждёнными наказания в виде ограничения свободы, при этом возложить обязанность являться в указанный специализированный государственный орган 1 раз в месяц для регистрации.Приговор не вступил в законную силу, сообщили в суде.