Новый дуган в Бурятии возрождается после пожара

Строительством руководит ширээтэ лама Байкальского дацана
Пандито Хамбо Лама Дамба Аюшеев показал возрождающийся дуган Байкальского дацана. Снимок строящегося храма он опубликовал в своём телеграм-канале.
- Цогчен дуган Байкальского дацана возрождается после пожара. Ширээтэ лама Санжиев Жаргал руководит строительством. Теперь дуган будет из кирпича и ему не страшен пожар, - написал Дамба Аюшеев.
Как сообщал «Байкал-Daily», разрушительный пожар произошёл утром 8 февраля
. Пламя охватило крышу отдельно стоящего здания. Площадь возгорания составила 80 квадратных метров. Внутри в этот момент никого не было. Реликвии, к счастью, уцелели.
Позже стало известно, что дуган, в котором произошёл пожар, не подлежит восстановлению. Было решено строить другой, кирпичный, и объявили на это сбор средств.
Весной в Байкальском дацане сообщили, что на новый дуган пожертвовали более двух миллионов рублей
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