В Улан-Удэ назвали топ-10 адресов-нарушителей правил пользования канализацией

МУП «Водоканал» опубликовал топ-10 адресов-нарушителей, которые чаще всего в этом месяце нарушали правила пользования канализацией. Список составлен на основе анализа заявок, поступивших в диспетчерскую службу «Водоканала».На первом месте в этом антирейтинге следующие адреса: Ключевская, 104; Павлова, 8; Гражданская, 20; Жердева, 7, на втором месте: Гагарина, 42; Гагарина, 14; 50 лет Октября, 16. Третье «бронзовое» место заняли адреса: Коммунистическая, 43; проспект Победы, 16; Мерецкова, 22.- Система канализации не предназначена для отходов. В неё нельзя смывать мелкий сор и строительный мусор, бумагу, тряпки, упаковочные материалы и пищевые отходы, влажную туалетную бумагу, влажные салфетки, наполнители для кошачьего туалета и любые другие предметы, кроме влагорастворимой туалетной бумаги, - предупреждают в пресс-службе предприятия.Сброс нерастворимого мусора в унитаз может обернуться проблемами для самих жителей города – вплоть до подтопления подвальных и придомовых территорий, вытекания сточных вод на улицы города, появления неприятных запахов.- Без своевременного вмешательства «Водоканала» даже мелкий мусор может привести к серьёзным последствиям и повредить систему водоотведения города, - добавляют здесь.Улан-удэнцэв просят внимательно относиться к культуре водопотребления.При обнаружении неисправности на уличных сетях водоотведения обращайтесь по телефону: 44-00-00, 44-10-33. Если нарушение возникло на внутридомовых сетях, необходимо обратиться в управляющую организацию дома.