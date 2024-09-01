Жителям Бурятии напомнили о запрете продажи алкоголя в День знаний

О нарушениях можно сообщать в территориальные отделы внутренних дел
В соответствии с законом Бурятии не допускается розничная продажа алкогольной продукции в День знаний. В том числе нельзя продавать пиво и напитки на его основе.
О нарушениях правил реализации алкоголя можно сообщать в территориальные отделы внутренних дел:
- в дежурные части территориальных органов внутренних дел;
- по телефону 102 (112);
- по телефону доверия МВД Бурятии: +7 (301-2) 292-292.
По каждому сообщению сотрудники полиции проведут проверку, нарушителей антиалкогольного законодательства привлекут к ответственности, сообщили в МВД по Бурятии.
В этом году торжественные линейки, посвящённые Дню знаний, по всей стране пройдут 2 сентября, поскольку 1-ое выпадает на воскресенье. Такие рекомендации дали в министерстве просвещения России.
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