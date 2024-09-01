Жителям Бурятии напомнили о запрете продажи алкоголя в День знаний

В соответствии с законом Бурятии не допускается розничная продажа алкогольной продукции в День знаний. В том числе нельзя продавать пиво и напитки на его основе.О нарушениях правил реализации алкоголя можно сообщать в территориальные отделы внутренних дел:- в дежурные части территориальных органов внутренних дел;- по телефону 102 (112);- по телефону доверия МВД Бурятии: +7 (301-2) 292-292.По каждому сообщению сотрудники полиции проведут проверку, нарушителей антиалкогольного законодательства привлекут к ответственности, сообщили в МВД по Бурятии.В этом году торжественные линейки, посвящённые Дню знаний, по всей стране пройдут 2 сентября, поскольку 1-ое выпадает на воскресенье. Такие рекомендации дали в министерстве просвещения России.