Житель Бурятии не смог взыскать ущерб за грибок в купленной квартире

Суд отказал в возмещении материального ущерба
Житель Закаменского района Бурятии обратился в суд с исковыми требованиями к бывшему владельцу своей квартиры. Он просил взыскать с ответчика материальный ущерб в связи с появлением в помещениях плесени и грибка.
Свои требования обосновал тем, что в июне 2023 года он купил у мужчины квартиру, в которой со временем образовались плесень и грибок.
- Полагая, что указанные недостатки квартиры были скрыты на момент покупки квартиры, просил взыскать с прежнего собственника квартиры материальный ущерб на сумму более 400 000 рублей, - рассказали в Закаменском районном суде.
Решением суда в удовлетворении требований отказано. Истец не представил доказательства, что недостатки в квартире образовались по вине ответчика.
Поддельное водительское удостоверение они купили за 45 тысяч рублей
Строительством руководит ширээтэ лама Байкальского дацана
Горожанам напоминают, что система канализации не предназначена для отходов
О нарушениях можно сообщать в территориальные отделы внутренних дел
Суд отказал в возмещении материального ущерба
Их выпустили в Турку
Сбор кедрового ореха и брусники запрещён до 4 сентября
Информация об очередном выходе косолапого передана в МВД и Бурприроднадзор
Она способна автоматически собирать, обрабатывать данные космических спутников
Линейку в честь Дня знаний проведут для 1, 9 и 11 классов
Победители получат денежные призы
Там они работали два месяца
Также будут учиться студенты профессиональных училищ
Нина Андреевна посвятила всю свою жизнь школе
Местами столбики термометров поднимутся до +27