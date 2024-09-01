Житель Бурятии не смог взыскать ущерб за грибок в купленной квартире

Житель Закаменского района Бурятии обратился в суд с исковыми требованиями к бывшему владельцу своей квартиры. Он просил взыскать с ответчика материальный ущерб в связи с появлением в помещениях плесени и грибка.Свои требования обосновал тем, что в июне 2023 года он купил у мужчины квартиру, в которой со временем образовались плесень и грибок.- Полагая, что указанные недостатки квартиры были скрыты на момент покупки квартиры, просил взыскать с прежнего собственника квартиры материальный ущерб на сумму более 400 000 рублей, - рассказали в Закаменском районном суде.Решением суда в удовлетворении требований отказано. Истец не представил доказательства, что недостатки в квартире образовались по вине ответчика.