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В районе Бурятии обеспокоены участившимися выходами медведя к селу

В районе Бурятии обеспокоены участившимися выходами медведя к селу
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
Информация об очередном выходе косолапого передана в МВД и Бурприроднадзор

Жители посёлка Холодное Северо-Байкальского района Бурятии встревожились тем, что в их населённом пункте во второй раз был замечен медведь.

- Просим задать вопрос охотнадзору, в центре Холодного уже второй раз замечен медведь. Медицинские работники ходят одни поздно по вызовам. Как быть, что решают, - задали они вопрос администратору группы «Северобайкалье-инфо.24/7».

Как оказалось, медведь пока не был обнаружен специалистами.

- Охотнадзор совместно с МВД выезжали два раза, медведь не обнаружен. Держим ситуацию на контроле, - сообщил госинспектор Бурприроднадзора Павел Тороев.

Сельчанам рекомендовали при выходе медведя незамедлительно звонить в экстренные службы по номеру 112, либо на горячую линию Бурприроднадзора - 8 3012 44-44-97.

Ответ инспектора был опубликован 28 августа. На следующий день, 29 августа, утром в группе «Северобайкалье-инфо.24/7» со ссылкой на ЕДДС появилось сообщение об очередном выходе медведя.

- Выход медведя - с. Холодное, 00:19, ул. Новостройка, в районе старой зверофермы зафиксирован выход медведя, передано в МВД, Бурприроднадзор, - рассказали здесь.
медведь

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