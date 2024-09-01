В Бурятии разработали программу для прогнозирования лесных пожаров с помощью ИИ

Сотрудники ВСГУТУ разработали и зарегистрировали новую программу для прогнозирования лесных пожаров. Она использует модель машинного обучения и способна автоматически собирать, обрабатывать данные космических спутников, распознавать объекты и создавать карты возможных возгораний. Об этом сообщают в пресс-службе вуза.Программа полезна для органов управления природными ресурсами, природоохранных ведомств и региональных центров защиты леса. Авторы модели прогнозирования лесных пожаров – заведующий научной лабораторией анализа данных и искусственного интеллекта, профессор Лариса Найханова и сотрудники кафедры «Программная инженерия и искусственный интеллект» ВСГУТУ: доцент Инна Тулохонова, доцент Инга Евдокимова и выпускник магистратуры направления «Программная инженерия» Александр Суворов.Они пояснили, что программа использует данные со спутников MODIS, которые сканируют земную поверхность и выявляют тепловые точки, потенциально указывающие на очаги возгорания.Чтобы получить необходимые данные о территории Бурятии, учёные извлекли с кода HTML ссылки на файлы с картографическими данными о тепловых аномалиях, скрытом тепловом потоке, нормализованном индексе растительности и валовом первичном производстве. С их помощью прошло обучение модели.- Программный прототип представляет собой инструмент для обнаружения и прогнозирования пожара в лесной среде. Он обладает достаточно высокой точностью, способствует более эффективному мониторингу и управлению лесными ресурсами в целях сохранения окружающей среды и поддержания экологического равновесия, - отметили разработчики.Как они уточнили, на данный момент точность прогнозирования на основе открытых данных составляет около 85%. Авторы планируют продолжать работу, чтобы апробировать программу на реальных данных и развить её до полноценного программного комплекса.