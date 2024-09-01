Книгу года выберут в Бурятии

Стартует ежегодный республиканский конкурс «Книга года Республики Бурятия».Конкурс «Книга года» проходит в рамках Книжного салона и всегда становится одним из его центральных событий. Он показывает срез книжного дела республики за год, выявляет лучшие книги, лучших писателей и издателей региона, пояснили в Национальной библиотеке Бурятии.В конкурсе могут участвовать книги, выпущенные в Бурятии с сентября 2023 года и поступившие в центр обязательного экземпляра национальных и краеведческих документов Национальной библиотеки. Книги на конкурс могут представить как авторы, так и их издатели. Для участия необходимо предоставить заявку, печатное издание, рецензии и отзывы в СМИ.В этом году на конкурс принимаются книги в номинациях «Лучшая книга года», «Лучшая книга года на бурятском языке», «Лучшее полиграфическое исполнение издания», «Лучшая книга для детей и юношества», «Лучшее учебно-методическое издание». Победители в каждой номинации получат денежные призы.Заявки принимаются до 16 сентября 2024 года по адресу: Улан-Удэ, ул. Ленина, д. 30, министерство культуры республики Бурятия, отдел музейного, библиотечного дела и народных художественных промыслов, каб. 307.Впервые конкурс «Книга года республики Бурятия» состоялся в 1997 году. Первыми победителями стали краеведческое издание «Ольхон – край родной», сборник «Хүхэ мүнхэ тэнгэри» и повесть Григория Федосеева «Злой дух Ямбуя». Каждый год в рамках Книжного салона проводится выставка книг-победителей конкурса за все годы его проведения.