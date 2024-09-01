Там они работали два месяца
Лесной спецназ Бурятии вернулся из Якутии. На протяжении двух месяцев 75 сотрудников авиалесоохраны помогали коллегам в борьбе с лесными пожарами.
- Все ребята опытные, неоднократно выезжали на самые сложные пожары. Мы всегда идём на помощь нашим коллегам из других регионов. Взаимовыручка - залог победы над огненной стихией. Сейчас ситуация в Якутии стабилизировалась, наши специалисты вернулись в Бурятию, - пояснил первый заместитель руководителя республиканского агентства лесного хозяйства Дмитрий Баклашкин.
На сегодня 25 сотрудников из Бурятии (представители Забайкальской базы авиационной охраны лесов) остаются в Тыве.
В Бурятии нет лесных пожаров. Как сообщал «Байкал-Daily», накануне сняли режим ЧС регионального значения
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