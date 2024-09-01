В школах исправительных учреждений Бурятии начнут учёбу более 450 осуждённых

1 сентября в школах при исправительных учреждениях УФСИН по Бурятии начались торжественные линейки и классные часы, посвящённые началу нового учебного года.В этом году за парты сели более 450 человек — подозреваемых, обвиняемых и осуждённых, которые не имели среднего образования, сообщили в пресс-службе УФСИН.Всего в уголовно-исполнительной системе Бурятии функционируют три вечерние общеобразовательные школы, один учебно-консультационный пункт и профессиональное образовательное учреждение № 259.Кроме того, в исправительных учреждениях будут учиться студенты профессиональных училищ. В этом году их насчитывается 234 человека.Осуждённые женщины смогут получить специальность оператора швейного оборудования, повара или швеи. У мужчин выбор больше: они могут стать электромонтажниками, сварщиками, машинистами котельных, обувщиками по ремонту обуви, станочниками деревообрабатывающих станков и так далее.