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В школах исправительных учреждений Бурятии начнут учёбу более 450 осуждённых

В школах исправительных учреждений Бурятии начнут учёбу более 450 осуждённых
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Также будут учиться студенты профессиональных училищ

1 сентября в школах при исправительных учреждениях УФСИН по Бурятии начались торжественные линейки и классные часы, посвящённые началу нового учебного года.

В этом году за парты сели более 450 человек — подозреваемых, обвиняемых и осуждённых, которые не имели среднего образования, сообщили в пресс-службе УФСИН.

Всего в уголовно-исполнительной системе Бурятии функционируют три вечерние общеобразовательные школы, один учебно-консультационный пункт и профессиональное образовательное учреждение № 259.

Кроме того, в исправительных учреждениях будут учиться студенты профессиональных училищ. В этом году их насчитывается 234 человека.

Осуждённые женщины смогут получить специальность оператора швейного оборудования, повара или швеи. У мужчин выбор больше: они могут стать электромонтажниками, сварщиками, машинистами котельных, обувщиками по ремонту обуви, станочниками деревообрабатывающих станков и так далее.

УФСИН осужденные

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