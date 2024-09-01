Жительницу Бурятии поздравили 90-летним юбилеем

Жительница Кижингинского района Бурятии Нина Андреевна Матвеева отметила 90-летие, сообщили в районной администрации.Нина Андреевна родилась 26 августа 1934 года в деревне Максимиха Горьковской области. Училась в школе в тяжёлые военные годы.Семилетнюю школу окончила в 1949 году, после чего поступила в Городецкое педучилище. После училища Нина Андреевна поступила в Семёновский государственный учительский институт. После его окончания была направлена в Бурят-Монгольскую АССР, в Кижингу.Год она проработала в Чесанской школе. Вся остальная её трудовая деятельность была связана с Кижингинской средней школой имени Хоца Намсараева, Кижингинской восьмилетней школой, Кижингинской средней школой №2. Через её уроки русского языка и литературы прошло не одно поколение кижингинцев.В Кижинге она встретила свою любовь и вышла замуж. Здесь родились и выросли три дочери.С юбилеем её поздравили администрация, совет депутатов, совет ветеранов МО «Кижингинский район», Союз пенсионеров России.