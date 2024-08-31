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В Улан-Удэ прозвучал полуденный выстрел

В Улан-Удэ прозвучал полуденный выстрел
Общество,  Фото:телеграм-канал Игоря Шутенкова
Его посвятили победе советско-монгольских войск на Халхин-Голе

В Улан-Удэ прозвучал полуденный выстрел. Он посвящён 85-ой годовщине победы советско-монгольских войск на Халхин-Голе над японскими захватчиками, которые вторглись на территорию Монголии.

- Советские и монгольские войска под командованием Георгия Жукова разгромили Квантунскую армию. Это памятный день для наших народов. Мы никогда не забудем подвиги наших солдат, которые бились за наше будущее. Они героически сражались на полях бок о бок. Мы гордимся каждым. Квантунская армия потерпела сокрушительное поражение и отказалась от попыток перенести границу вглубь Монголии, - написал мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков в своём Telegram-канале.

Выстрел в Улан-Удэ звучит уже не первый раз. Эта традиция появилась с тех пор, как город получил почётное звания «Город трудовой доблести».

Для полуденных залпов определили восемь праздничных дат – 3 сентября (День победы над милитаристской Японией и окончание Второй мировой войны), 11 сентября (День присвоения Улан-Удэ почётного звания «Город трудовой доблести), 4 ноября (День народного единства), 12 декабря (День Конституции России), 23 февраля (День защитника Отечества), 9 мая (День Победы), 12 июня (День России) и 31 августа (победа советско-монгольских войск на Халхин-Голе).

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полуденный выстрел

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