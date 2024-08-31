Бурятия получит 200 млн на реализацию комфортной городской среды





Всего победителями стали 288 проектов со всей страны, в том числе 48 проектов в ДФО, которые будут реализованы до конца 2026 года.



В целом, в результате конкурса на реализацию проектов в муниципалитетах ДФО будет распределено 5 млрд рублей. Все проекты, участвовавшие в конкурсе, были подготовлены с участием жителей, которые сначала выбирали территорию, а затем участвовали в выборе архитектурных решений. Реализация проектов-победителей начнется в 2025 году, сообщает АО «Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики».

Три проекта из Бурятии стали победителями III всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды для субъектов ДФО. Итоги конкурса были объявлены на пленарном заседании Всероссийского форума «Развитие малых городов и исторических поселений» 27 августа.Победителями от Бурятии стали:- «Хори-парк». Благоустройство центрального парка в селе Хоринск. На реализацию проекта будет направлено 100 млн. рублей.- «Сердце Онохоя». Проект благоустройства площади Победы п. Онохой (50 млн. руб.).- Благоустройство Парка Победы в посёлке Каменск (50 млн.руб.).Каждая заявка конкурса была отобрана экспертами в области архитектуры, градостроительства, экономики, охраны культурного наследия и археологии. Учитывалось качество архитектурных и планировочных решений, сохранение историко-культурной и природной среды, использование экологичных материалов в строительстве.