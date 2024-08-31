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Бурятия получит 200 млн на реализацию комфортной городской среды

Бурятия получит 200 млн на реализацию комфортной городской среды
Общество,  Фото:t.me/msu_bur
Три проекта стали победителями конкурса

Три проекта из Бурятии стали победителями III всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды для субъектов ДФО. Итоги конкурса были объявлены на пленарном заседании Всероссийского форума «Развитие малых городов и исторических поселений» 27 августа.

Победителями от Бурятии стали:
- «Хори-парк». Благоустройство центрального парка в селе Хоринск. На реализацию проекта будет направлено 100 млн. рублей.
- «Сердце Онохоя». Проект благоустройства площади Победы п. Онохой (50 млн. руб.).
- Благоустройство Парка Победы в посёлке Каменск (50 млн.руб.).

Каждая заявка конкурса была отобрана экспертами в области архитектуры, градостроительства, экономики, охраны культурного наследия и археологии. Учитывалось качество архитектурных и планировочных решений, сохранение историко-культурной и природной среды, использование экологичных материалов в строительстве. 

Всего победителями стали 288 проектов со всей страны, в том числе 48 проектов в ДФО, которые будут реализованы до конца 2026 года.

В целом, в результате конкурса на реализацию проектов в муниципалитетах ДФО будет распределено 5 млрд рублей. Все проекты, участвовавшие в конкурсе, были подготовлены с участием жителей, которые сначала выбирали территорию, а затем участвовали в выборе архитектурных решений. Реализация проектов-победителей начнется в 2025 году, сообщает АО «Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики».
благоустройство

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