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В Бурятии прошёл ещё один фермерский фестиваль

В Бурятии прошёл ещё один фермерский фестиваль
Общество,  Фото:минсельхоз РБ
Участвовали более 30 фермеров и переработчиков

Сегодня в Бурятии прошёл второй фермерский фестиваль «ФермФест». Вслед за Кяхтой, Гусиноозерск радушно у себя принял более 30 фермеров и переработчиков.

На площади ДК «Шахтер» собрались фермеры района и представители пищевой и перерабатывающей промышленности республики. Кумыс, сыры, сладости и копчёности, свежее мясо и молочная продукция, овощи и фрукты, мёд и чай. Всё это было на прилавках «ФермФеста».

Зрители смогли насладится концертной программой и выступлениями приглашённых артистов Цирка Бурятии.

В своей приветственной речи Галсан Дареев напомнил географию «ФермФеста» - районного аналога масштабного фестиваля «Своё». Фермерские фестивали уже прошли в Кабанском и Кяхтинском районах. Селенгинский район принимает «Фермфест» уже во второй раз.

Завершает череду фермерских фестивалей масштабная ярмарка «Своё», которая пройдёт в Улан-Удэ 6-7 сентября на площади Советов, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства Бурятии.

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