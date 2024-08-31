В Бурятии прошёл ещё один фермерский фестиваль

Сегодня в Бурятии прошёл второй фермерский фестиваль «ФермФест». Вслед за Кяхтой, Гусиноозерск радушно у себя принял более 30 фермеров и переработчиков.На площади ДК «Шахтер» собрались фермеры района и представители пищевой и перерабатывающей промышленности республики. Кумыс, сыры, сладости и копчёности, свежее мясо и молочная продукция, овощи и фрукты, мёд и чай. Всё это было на прилавках «ФермФеста».Зрители смогли насладится концертной программой и выступлениями приглашённых артистов Цирка Бурятии.В своей приветственной речи Галсан Дареев напомнил географию «ФермФеста» - районного аналога масштабного фестиваля «Своё». Фермерские фестивали уже прошли в Кабанском и Кяхтинском районах. Селенгинский район принимает «Фермфест» уже во второй раз.Завершает череду фермерских фестивалей масштабная ярмарка «Своё», которая пройдёт в Улан-Удэ 6-7 сентября на площади Советов, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства Бурятии.