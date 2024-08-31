В Бурятии закрываются пляжи

За сутки в Селенгинском районе закрыли два пляжа, в западном и северо-восточном направлении местности села Тохой.Всего в летний период были открыты пять пляжей, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии.Инспекторы Центра ГИМС советуют отказаться от купания в прохладной воде; следить за досугом детей; не игнорировать запрещающие знаки.