В Бурятии закрываются пляжи

Купаться в прохладной воде – опасно
За сутки в Селенгинском районе закрыли два пляжа, в западном и северо-восточном направлении местности села Тохой.
Всего в летний период были открыты пять пляжей, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии.
Инспекторы Центра ГИМС советуют отказаться от купания в прохладной воде; следить за досугом детей; не игнорировать запрещающие знаки.
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Купаться в прохладной воде – опасно
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