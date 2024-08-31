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В Бурятии закрываются пляжи

В Бурятии закрываются пляжи
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Купаться в прохладной воде – опасно

За сутки в Селенгинском районе закрыли два пляжа, в западном и северо-восточном направлении местности села Тохой.

Всего в летний период были открыты пять пляжей, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии.

Инспекторы Центра ГИМС советуют отказаться от купания в прохладной воде; следить за досугом детей; не игнорировать запрещающие знаки.

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