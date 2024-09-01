Осень в Бурятии начнётся с солнечной погоды

По данным Бурятского гидрометцентра, 1 сентября по республике переменная облачность, по крайнему северу местами кратковременный дождь, по остальной территории преимущественно без осадков, утром при прояснении туманы. Температура днём +22, +27, местами +16, +21 тепла. Ветер юго-западный 2-7, в отдельных районах до 14 м/с.В Улан-Удэ сегодня солнечно, без осадков, лишь утром местами туман. Ветер юго-западный 6-11 м/с. Максимальная температура воздуха составит +25 градусов тепла.