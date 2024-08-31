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В пригороде Улан-Удэ завершают ремонт дорог к школам

В пригороде Улан-Удэ завершают ремонт дорог к школам
Общество,  Фото:vk.com/ivolga_official
За последние годы здесь построено и введено в эксплуатацию 9 школ и 8 детских садов

В Иволгинском районе Бурятии завершается ремонт дорог, ведущих к новым школам. Более чем на 80% готовы объекты в Сотниково, Поселье и Гурульбе.

Так, в селе Сотниково на участке дороги протяжённостью 500 метров – от переулка Промышленный до переулка Земляничный к Сотниковской СОШ №2, уложили асфальт, для безопасности и удобства пешеходов обустроили тротуары.

В селе Поселье на автодороге от улицы Магистральная до здания новой школы протяжённостью 600 метров также уложили новое асфальтобетонное покрытие, обустроили тротуары. Кроме того, в рамках капитального ремонта там установили опоры уличного освещения. В ближайшее время подрядчики планируют завершить установку перильных ограждений, дорожных знаков и нанесение разметки.

Асфальт с тротуарами и уличным освещением появились и в селе Гурульба на участке от улицы Луговая до здания Гурульбинской школы. Протяженность новой дороги составила 850 метров.


 

- В Иволгинском районе только за последние годы построено и введено в эксплуатацию рекордное число новых объектов – 9 школ и 8 детских садов. Мы стараемся создать для наших жителей все возможные условия для комфортной жизнедеятельности. Безусловно, немаловажным являются и удобные подъезды к новым школам. Ремонт подъездных дорог выполняется благодаря республиканской программе по развитию транспорта энергетики и дорожного хозяйства. В Сотниково, Поселье и Гурульбе работы планируется завершить до ноября этого года, - рассказал глава Иволгинского района Николай Емонаков.

Комфортную подъездную дорогу обустроят также к Иволгинской СОШ №3 – контракт на выполнение ремонтных работ уже заключен. Там ведутся подготовительные земляные работы. Новая дорога появится и в улусе Нур-Селение. К филиалу Сужинской СОШ, который открылся с участием президента РФ Владимира Путина, там также уложат асфальт, сообщается на странице Иволгинского района в социальной сети «Вконтакте». 

школы детские сады

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