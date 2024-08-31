Мошенники прикидываются главным санитарным врачом Бурятии

От имени руководителя управления Роспотребнадзора по Бурятии действуют мошенники, предупредили в пресс-службе ведомства.- Неустановленными лицами создан фейковый аккаунт руководителя управления Роспотребнадзора по Бурятии Сергея Степановича Ханхареева в мессенджере «Телеграм» для использования в мошеннических схемах. Просим не реагировать на подозрительные сообщения и звонки, - отметили в пресс-службе.Здесь посоветовали при поступлении подозрительных сообщений и звонков обращаться в управление Роспотребнадзора по телефону: +7 (3012) 41-25-74, а также в правоохранительные органы для принятия соответствующих мер.