Мошенники прикидываются главным санитарным врачом Бурятии

Они пишут с фейкового аккаунта в Telegram
От имени руководителя управления Роспотребнадзора по Бурятии действуют мошенники, предупредили в пресс-службе ведомства.
- Неустановленными лицами создан фейковый аккаунт руководителя управления Роспотребнадзора по Бурятии Сергея Степановича Ханхареева в мессенджере «Телеграм» для использования в мошеннических схемах. Просим не реагировать на подозрительные сообщения и звонки, - отметили в пресс-службе.
Здесь посоветовали при поступлении подозрительных сообщений и звонков обращаться в управление Роспотребнадзора по телефону: +7 (3012) 41-25-74, а также в правоохранительные органы для принятия соответствующих мер.
Участвовали более 30 фермеров и переработчиков
Их выпустили в Турку
Купаться в прохладной воде – опасно
За последние годы здесь построено и введено в эксплуатацию 9 школ и 8 детских садов
Отстрел и разорение гнёзд смысла не имеют
Они пишут с фейкового аккаунта в Telegram
Затем дети смогут поступить в профильные вузы
Йога-марафон, гимнастика монахов Шаолинь, паровоз и дефиле в Гостиных рядах
Шустрого зверька удалось запечатлеть
Вагоны простаивали чуть более получаса
Рабочие используют разные технологии
В регионе нет действующих лесных пожаров
Родственники познакомились с бытом осуждённых
Температура воздуха составит около 20 градусов тепла