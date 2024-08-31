«Осетру на Байкале быть!»: В Бурятии 10 тысяч мальков осетра отправились в большое плавание



В пятницу, 30 августа, в реку Турка в Бурятии выпустили очередную «партию» мальков краснокнижного осетра. Мероприятие состоялось в Прибайкальском районе. Профинансировала его региональная общественная организация «Байкальская рыбалка».



На этот раз в «большое плавание» отправились сразу 10 тысяч мальков осетра, выращенных на рыборазводном предприятии Байкальского филиала ФГБУ «Главрыбвод».



- В рамках государственно-частного партнёрства мы ежегодно выпускаем разную рыбу – личинок омуля, осетра и хариуса – в Байкал и реки Селенга и Баргузин. В последние годы у нас в приоритете – именно Турка и «Байкальская гавань». Вот уже несколько лет мы проводим здесь нашу легендарную «Байкальскую рыбалку» на нашем священном озере Байкал (возрастное ограничение – 0+). Наш Байкал — наша ответственность! – отметил Председатель региональной общественной организации «Байкальская рыбалка» Вадим Бредний. – Мы регулярно участвуем в рыборазведении, вносим свой вклад в природное достояние. Так или иначе мы являемся пользователями рыбных запасов. Настало время восстанавливать их и помогать природе.



- В Байкале и других водоёмах Бурятии с каждым годом становится меньше рыбы. И без искусственного воспроизведения этот процесс не остановить. Понимая это, мы ежегодно вкладываем средства в воспроизводство биоресурсов в Бурятии. Это непростой и длительный процесс, в котором участвуют профессионалы своего дела, любящие свой край, вкладывающих свою душу в воспроизводство популяции рыб. – продолжил Вадим Бредний.



Турку для выпуска мальков выбрали ещё по одной причине.



- На мой взгляд, здесь им будет здесь очень комфортно, потому что в реке кормовая база всегда больше, чем в Байкале, а вода теплее, – подчеркнул Вадим Бредний. – Таким образом, осетрята сразу попадают в хорошие условия, начнут кормиться и, естественно, расти.



Личинка весом в 14 граммов считается уже крупной молодью. Спустя 7-8 лет взрослый осётр пойдёт на нерест и начнёт давать потомство. Но уже через два года станет известно, как он прижился. По словам технолога-инженера Байкальского филиала ФГБУ «Главрыбвод» Зандана Ринчинова, выживаемость осетра в естественной среде обитания – около 10%. И это неплохой показатель. «Рыба нерестится миллионами, а выживают тысячи, – отмечает Зандан Ринчинов.



У осетра больше шансов выжить – на него мало кто нападает. Кстати, жителям Бурятии, поймавших этих рыб, следует выпустить их обратно в водоём. С 1947 года и по сей день вылов этого вида в Байкале запрещён.



Вадим Бредний в свою очередь также обратился к рыбакам, которым на крючок может попасть редкий осётр: «Надеемся и на поддержку рыбаков: осётр краснокнижный. Поймал - отпусти».





