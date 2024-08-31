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Прогулки по Улан-Удэ. Август 2024

Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Йога-марафон, гимнастика монахов Шаолинь, паровоз и дефиле в Гостиных рядах

Фестиваль «Арт Бурятия» оживил Гостиные ряды. Вспомнились старые добрые времена: знаменитая пирожковая, тележки с пломбиром, единственная в городе позная и главный улан-удэнский туалет, в котором теперь рюмочная.

В рамках Международного буддийского форума на площади Советов прошёл фестиваль восточных единоборств. На железнодорожном вокзале отметили 125-летие прибытия в Верхнеудинск первого поезда. В городе непрерывный ремонт и стройки.

- Орнаментов на откосах Элеватора, как нам показывали на эскизах, не будет. Виной всему геометрия. Газонная решётка не вписывается в конусы на поворотах. Приходится выпиливать клинья. Тут не до узоров. Цветные плитки просто рандомно перемешали. Но может так и к лучшему. На здании бывшего железнодорожного училища и бывшей школы № 39 появилась ещё одна табличка-оберег: «В этой школе учился Герой Советского Союза Клыпин Николай Якимович». Ну всё, теперь точно не снесут. А ведь отличное место для музея, например, — отметил фотограф Сергей Тарасенко.

Зелёный бык на площади Советов то исчезает, то вновь появляется. В соцсетях по-прежнему актуальны дискуссии на тему «седлать или не седлать». Легендарный магазин «Торты» собираются закрывать, а очень современный памятник с «заблюренными» лицами у Гостиных рядов куда-то переносить.

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