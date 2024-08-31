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В заказнике в Бурятии вновь повстречали норку американскую

В заказнике в Бурятии вновь повстречали норку американскую
Общество,  Фото:государственный инспектор Владимир Парфёнов
Шустрого зверька удалось запечатлеть

В Фролихинском заказнике сотрудники ФГБУ «Заповедное Подлеморье» вновь повстречали норку американскую. Этого зверька из семейства куньих неоднократно видели в устье реки Фролиха и в бухте Аяя. Наконец удалось запечатлеть шустрое животное на камеру.

Часто его представители селятся поближе к воде и людям. Из еды предпочитают мышевидных грызунов, птиц, лягушек, рыб.

- В нашей стране норка американская появилась в результате эксперимента по расширению ареала обитания: сначала их разводили в зверосовхозах, потом некоторые сбежавшие особи начали жить самостоятельно и повышать свою численность. К слову, эти пройдохи-чужестранцы оказались очень жизнестойкими и, кстати, плодовитыми: в выводке бывает до 12 детёнышей. Кроме того, норчата обладают большой устойчивостью к холоду. Эта особенность точно выручает жителей Северного Байкала! – рассказали в «Заповедном Подлеморье».

Фотографией с устья реки Фролиха поделился участковый государственный инспектор Владимир Парфёнов
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