В Улан-Удэ с рельсов сходил трамвай

Вагоны простаивали чуть более получаса
Накануне, 30 августа, в 8:49 в Улан-Удэ на перекрёстке улиц Гагарина и Юного Коммунара с рельсов сошёл трамвай, следовавший по маршруту № 2.
В этой связи было закрыто движение трамваев маршрутов № 1, 2 в обе стороны.
В 9:27 движение трамваев восстановлено. Трамваи простаивали 38 минут, сообщается в оперативной сводке по городу.
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