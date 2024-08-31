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В Улан-Удэ с рельсов сходил трамвай

В Улан-Удэ с рельсов сходил трамвай
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Вагоны простаивали чуть более получаса

Накануне, 30 августа, в 8:49 в Улан-Удэ на перекрёстке улиц Гагарина и Юного Коммунара с рельсов сошёл трамвай, следовавший по маршруту № 2.

В этой связи было закрыто движение трамваев маршрутов № 1, 2 в обе стороны.

В 9:27 движение трамваев восстановлено. Трамваи простаивали 38 минут, сообщается в оперативной сводке по городу.
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