В Улан-Удэ продолжают делать ямочный ремонт

На улицах Улан-Удэ продолжают делать ямочный ремонт. Об этом сообщил мэр города Игорь Шутенков в своём Telegram-канале.- Каждый день с раннего утра сотрудники комбината по благоустройству работают на улицах нашего города. В планах заделать выбоины на ул. Комарова, Чертенкова, Красной звезды, Дальневосточная, Волочаевская, Горхонская, а также дорогу в микрорайоне Сокол, - написал градоначальник.Сначала они заделывают трещины, затем заливают горячий асфальтобетон струйно-инъекционным методом. Выбор технологии зависит от глубины и расположения ямы.