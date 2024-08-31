В Улан-Удэ продолжают делать ямочный ремонт

Рабочие используют разные технологии
На улицах Улан-Удэ продолжают делать ямочный ремонт. Об этом сообщил мэр города Игорь Шутенков в своём Telegram-канале.
- Каждый день с раннего утра сотрудники комбината по благоустройству работают на улицах нашего города. В планах заделать выбоины на ул. Комарова, Чертенкова, Красной звезды, Дальневосточная, Волочаевская, Горхонская, а также дорогу в микрорайоне Сокол, - написал градоначальник.
Сначала они заделывают трещины, затем заливают горячий асфальтобетон струйно-инъекционным методом. Выбор технологии зависит от глубины и расположения ямы.
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