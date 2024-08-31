В Бурятии сняли режим ЧС в связи со стабилизацией лесопожарной обстановки

В Бурятии сняли режим ЧС регионального значения. Об этом утром 31 августа сообщили в пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства.
- Благодаря грамотным действиям наших сотрудников, быстрому реагированию на возгорания удалось стабилизировать лесопожарную обстановку. Конечно, нам помогают и погодные условия, но основная заслуга на плечах специалистов. На очередном оперативном штабе по охране лесов от пожаров, единогласно было принято решении о снятии режима ЧС регионального значения. Тем не менее, напоминаем гражданам, что в республике продолжает действовать особый противопожарный режим, - рассказал первый заместитель руководителя Дмитрий Баклашкин.
За прошедшие сутки в республике обнаружено четыре лесных пожара в Баунтовском районе Бурятии. Причиной возникновения стала сухая гроза. Очаги быстро потушили. На утро 31 августа в Бурятии нет лесных пожаров.
Как сообщал «Байкал-Daily», режим ЧС регионального характера был введён 6 июля. На сегодня продолжает действовать особый противопожарный режим.