ФК «Бурятия» в полуфинале кубка Сибири обыграл «Енисей-М»

Прошла первая игра

З0 августа футбольный клуб «Бурятия» провёл первый полуфинальный матч кубка Сибири среди любительских команд сезона 2024 года с красноярским «Енисеем-М». Игра состоялась в Улан-Удэ на центральном стадионе Республики Бурятия.

Встреча закономерно началась с атак хозяев. Закономерно и с точки зрения положения в турнирной таблице чемпионата СФО и ДФО. «Бурятия» сейчас на втором месте, а «Енисей-М» на восьмом.

На 13 минуте голевой момент случился у Максима Широнова. Но мимо. Опасные моменты у ворот гостей создавались на 15 и 17 минутах.

А на 19 минуте отличился Широнов! Он пробил после красивого прострела с правого фланга в район одиннадцатиметровой отметки в штрафной гостей.

К середине тайма резко ухудшились погодные условия: начался дождь, поднялся сильный ветер. Искусственное поле стадиона постепенно стало скользким.

Первое подобие атаки «Енисей» создал на 24 минуте: но передача от центра поля вперёд на нападающего гостей ушла за пределы поля.

А на 35 минуте после первого углового «Енисея» ошибся на выходе вратарь «Бурятии» Дмитрий Плисовский. Серия рикошетов: и красноярец Егор Шахов забил ответный мяч.

Гол вдохновил красноярцев, но атак у немного опешившей «Бурятии» всё равно было больше. Однако первый таим так и закончился 1:1.

В начале второго тайма дождь в Улан-Удэ усилился. Начался он тоже с атак «Бурятии».

На 57 минуте «Енисей-М» спала штанга после хлёсткого удара Алексея Рябованова.

А вот на 67 минуте он же реализовал пенальти, назначенный в ворота «Енисея-М» за игру рукой.

«Бурятия» продолжала атаковать чаще.

На 85 минуте дело чуть не дошло до потасовки. Но обоюдные жёлтые карточки охладили пыл столкнувшихся в центре поля футболистов.

Итоговый счёт 2:1 перед игрой 6 сентября в Красноярске весьма скользкий… Хотя в чемпионате СФО и ДФО ФК «Бурятия» обыграл 4 августа в Красноярске «Енисей-М» со счётом 4:0.

Путь к полуфиналу

Как сообщал «Байкал-Daily», ФК «Бурятия» в одной восьмой финала кубка «прошёл» одноимённый клуб из Читы. Первая встреча 12 июня в Улан-Удэ завершилась вничью 2:2. А 15 июня в Чите бурятские футболисты обыграли читинцев с крупным счётом 3:0.

17 июля на Центральном стадионе Республики Бурятия иркутский «Байкал» в первом четвертьфинала матче проиграл «Бурятии» 0:2. Во втором матче в Иркутске футболисты из Бурятии 21 июля обыграли «Байкал» 4:2. Общий счёт двух игр 6:2.

В финале победителя противостояния «Бурятия»-«Енисей-М» уже ожидает ФСК «Распадская» (Междуреченск). 29 августа в ответной встрече с нынешним лидером чемпионата СФО и ДФО «Темпом» из Барнаула после ничьей 0:0 в первом матче междуреченцы одержали победу 1:0.

Финал, кстати, как и в прошлом году, пройдёт в Красноярске. Это не может не мотивировать «Енисей-М» в ответной встрече.