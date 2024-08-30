Полуденный выстрел прозвучит 31 августа в Улан-Удэ

Полуденный выстрел из 122-миллиметровой гаубицы Д-30 на сопке в микрорайоне Шишковка будет произведён завтра, 31 августа, в 12:00 в честь 85-летия Победы советско-монгольских войск над соединениями японской Квантунской армии на реке Халхин-Гол. Об этом сообщили в администрации Улан-Удэ.
Почётный залп даст Станислав Дашиевич Гармаев, глава Селенгинского района Бурятии, мастер спорта СССР по вольной борьбе, мастер спорта России по греко-римской борьбе. Награждён нагрудным знаком РФ «Отличник физической культуры и спорта», медалью Республики Бурятия «За заслуги в спорте». Дед Станислава Дашиевича был участником сражений на Халхин-Голе и пал смертью храбрых.
Бои на реке Халхин-Гол проходили с мая по сентябрь 1939 года. Советские и монгольские войска под командованием Георгия Жукова разгромили соединения японской Квантунской армии, вторгшиеся в Монгольскую Народную Республику. Победа на Халхин-Голе оказала серьёзное влияние на решение Японии не вступать в войну против СССР на стороне нацистской Германии.
Ритуал полуденного выстрела ввели в Улан-Удэ в 2023 году. Новая традиция связана с присвоением городу почётного звания «Город трудовой доблести».
Для полуденных залпов определили восемь праздничных дат – 3 сентября (День победы над милитаристской Японией и окончание Второй мировой войны), 11 сентября (День присвоения Улан-Удэ почётного звания «Город трудовой доблести), 4 ноября (День народного единства), 12 декабря (День Конституции России), 23 февраля (День защитника Отечества), 9 мая (День Победы), 12 июня (День России) и 31 августа (победа советско-монгольских войск на Халхин-Голе).
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