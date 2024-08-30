Экс-глава Бичурского района Бурятии отправился на СВО



В пятницу, 30 августа, совет депутатов Бичурского района принял отставку Василия Смолина, который руководил муниципальным образованием с декабря 2018-го. Прошлой зимой его В пятницу, 30 августа, совет депутатов Бичурского района принял отставку Василия Смолина, который руководил муниципальным образованием с декабря 2018-го. Прошлой зимой его задержали по делу о смертельном избиении , предъявили обвинение по части 4 статьи 111 Уголовного кодекса РФ и отправили в следственный изолятор.



С тех пор Смолину несколько раз продлевали срок содержания в СИЗО. В последний – С тех пор Смолину несколько раз продлевали срок содержания в СИЗО. В последний – в июле , до 6 сентября. А на прошлой неделе стало известно, что бывший бичурский глава решил отправиться на спецоперацию и подписал контракт. Как сообщили в группе «Бичура-инфо 24/7», он убыл на СВО накануне бортом военно-транспортной авиации вместе с другими военнослужащими-контрактниками из Бурятии.



Исполнять обязанности главы будет замруководителя райадминистрации Марина Савельева. До этого она Исполнять обязанности главы будет замруководителя райадминистрации Марина Савельева. До этого она являлась врио.





Как сообщал «Байкал-Daily», днём 4 декабря в одном из домов в бичурском селе Малый Куналей обнаружили тело 51-летнего местного жителя с признаками насильственной смерти – травмами головы. В следкоме возбудили уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека и повлекшего его смерть.



По данным следствия, всё произошло, когда мужчина находился в зимовье вместе со знакомыми. В тот день приятели привезли его домой в Малый Куналей в бессознательном состоянии, сообщив, что ночью он упал с кровати. «Скорая» приехала уже на труп.



- По предварительным выводам судебно-медицинского эксперта, маловероятно, что повреждения, обнаруженные у потерпевшего, причинены при падении. Поэтому в качестве основной следствие рассматривает версию об умышленном причинении мужчине тяжкого вреда здоровью, повлёкшего его смерть, – рассказали ранее в ведомстве.



Там приступили к следственно-оперативным мероприятиям, направленным на выяснение полной картины происшествия и причастных к преступлению. Дома у сельчан, которые находились в зимовье вместе с бичурцем, устроили обыски. В следкоме подчеркнули, что их ждут психофизиологические исследования с использованием полиграфа. А вскоре в деле появился подозреваемый.





Кстати, в январе в районе высказывали недовольство из-за намерения отменить прямые выборы руководителя муниципалитета. Этот вопрос пообещали вынести на публичные слушания, чтобы население дало на то своё согласие.







