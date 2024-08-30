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Экс-глава Бичурского района Бурятии отправился на СВО

Экс-глава Бичурского района Бурятии отправился на СВО
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Депутаты райсовета приняли его отставку 

В пятницу, 30 августа, совет депутатов Бичурского района принял отставку Василия Смолина, который руководил муниципальным образованием с декабря 2018-го. Прошлой зимой его задержали по делу о смертельном избиении, предъявили обвинение по части 4 статьи 111 Уголовного кодекса РФ и отправили в следственный изолятор.
 
С тех пор Смолину несколько раз продлевали срок содержания в СИЗО. В последний – в июле, до 6 сентября. А на прошлой неделе стало известно, что бывший бичурский глава решил отправиться на спецоперацию и подписал контракт. Как сообщили в группе «Бичура-инфо 24/7», он убыл на СВО накануне бортом военно-транспортной авиации вместе с другими военнослужащими-контрактниками из Бурятии.

Исполнять обязанности главы будет замруководителя райадминистрации Марина Савельева. До этого она являлась врио.  

Как сообщал «Байкал-Daily», днём 4 декабря в одном из домов в бичурском селе Малый Куналей обнаружили тело 51-летнего местного жителя с признаками насильственной смерти – травмами головы. В следкоме возбудили уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека и повлекшего его смерть.

По данным следствия, всё произошло, когда мужчина находился в зимовье вместе со знакомыми. В тот день приятели привезли его домой в Малый Куналей в бессознательном состоянии, сообщив, что ночью он упал с кровати. «Скорая» приехала уже на труп.

- По предварительным выводам судебно-медицинского эксперта, маловероятно, что повреждения, обнаруженные у потерпевшего, причинены при падении. Поэтому в качестве основной следствие рассматривает версию об умышленном причинении мужчине тяжкого вреда здоровью, повлёкшего его смерть, – рассказали ранее в ведомстве.

Там приступили к следственно-оперативным мероприятиям, направленным на выяснение полной картины происшествия и причастных к преступлению. Дома у сельчан, которые находились в зимовье вместе с бичурцем, устроили обыски. В следкоме подчеркнули, что их ждут психофизиологические исследования с использованием полиграфа. А вскоре в деле появился подозреваемый. 

Кстати, в январе в районе высказывали недовольство из-за намерения отменить прямые выборы руководителя муниципалитета. Этот вопрос пообещали вынести на публичные слушания, чтобы население дало на то своё согласие.



спецоперация на Украине главы районов

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