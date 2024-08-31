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В Чите появятся инженерные классы

В Чите появятся инженерные классы
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Затем дети смогут поступить в профильные вузы

В 2024-2025 учебном году в школах №6 и №40 города Читы появятся классы инженерной направленности. Это стало возможно благодаря сотрудничеству с Забайкальским институтом железнодорожного транспорта. Об этом сообщила начальник отдела общего образования Елена Тамаровская.

- На занятиях школьники будут углублённо изучать математику, физику, информатику и другие предметы, чтобы в будущем они смогли поступить в профильные вузы. Конечно, для ребят – это большая возможность получить новые знания, хорошие и реальные перспективы для трудоустройства, - отметила Елена Тамаровская.

В Чите уже действуют профильные классы – самыми востребованными профилями среди старшеклассников города являются гуманитарный, социально-экономический и технологический профили, сообщает пресс-служба краевого правительства. 
Чита вуз школьники

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