В Чите появятся инженерные классы

В 2024-2025 учебном году в школах №6 и №40 города Читы появятся классы инженерной направленности. Это стало возможно благодаря сотрудничеству с Забайкальским институтом железнодорожного транспорта. Об этом сообщила начальник отдела общего образования Елена Тамаровская.- На занятиях школьники будут углублённо изучать математику, физику, информатику и другие предметы, чтобы в будущем они смогли поступить в профильные вузы. Конечно, для ребят – это большая возможность получить новые знания, хорошие и реальные перспективы для трудоустройства, - отметила Елена Тамаровская.В Чите уже действуют профильные классы – самыми востребованными профилями среди старшеклассников города являются гуманитарный, социально-экономический и технологический профили, сообщает пресс-служба краевого правительства.