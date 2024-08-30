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Шесть спортсменов из Улан-Удэ отправились на СВО

Шесть спортсменов из Улан-Удэ отправились на СВО
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Вместе с ними туда уехали два тренера

Шесть спортсменов и два тренера улан-удэнской спортивной школы № 17 уехали на СВО. Об этом сообщили в городской администрации.

Они подписали контракты на прохождение военной службы. У всех есть жёны и дети. Один из бойцов – отец шестерых ребятишек.

- Мы все волнуемся за них, так как это дело серьёзное, хоть они все и мастера спорта. Конечно, мы ими гордимся, что они свой долг исполняют и ничего не боятся. У нас основная задача в секции самбо – постоять за себя и, самое главное, за своих близких и родину, – отметил директор ДОД «Детско-юношеская спортивная школа № 17» Тумэн Санжиев.



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