В Улан-Удэ высаживают целую аллею крупномерных деревьев





















85 взрослых сосен на территории рядом с Улан-Удэнским авиазаводом будут радовать горожан. Посадка зелёных насаждений приурочена к 85-летнему юбилею завода. Сегодня, 30 августа, была высажена первая сосна. В мероприятии приняли участие мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков, советник генерального директора Госкорпорации «Ростех», Герой труда Российской Федерации Леонид Белых, заводчане и другие.– Мы впервые садим сразу 85 крупномеров. Этим соснам не меньше 10 лет. Это не маленькие саженцы, которые будут долго приживаться. Вот такие 85 крупномеров высадят агрегатом-пересадчиком в течение нескольких недель. Надеемся, что вся аллея приживётся, окрепнет и долгие годы будет радовать нас и авиазаводчан. Даже в этом плане авиазавод на высоте. От идеи до реализации прошло пару недель. На предприятии также быстро внедряются и новые технологии. В программу «Зелёный город» авиазавод активно включился финансово и трудовыми ресурсами. Инициатива замечательная. Я уверен, что наши крупные предприятия инициативу поддержат. Такая посадка деревьев от заводов и предприятий будет модным челленджем, – сказал мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков.Пересадчик выкапывает дерево целиком без повреждения корней, ствола, веток, перевозит с комом земли на новое место и производит посадку в заранее подготовленную яму. Это позволяет сохранить зелёные насаждения и масштабно озеленять городские территории. С 2019 года в столице Бурятии высажено более 400 крупномеров на общественных территориях.– Во все времена в России принято к знаменательным датам высаживать аллеи: аллея Славы, аллея Победы. Заводу есть чем гордиться, и хотели увековечить 85 лет. Не стали ждать 90 или 100. Сегодня наши вертолёты востребованы во всех точках, но самое главное, что большие приходят благодарности с СВО: благодарят нас за спасённых людей, – сказал Леонид Белых.Не только в микрорайон Восточный появится такое большое количество деревьев. С 15 сентября начнут озеленять улицу Ключевская.– По ул. Ключевская во время ремонта канализации несколько лет назад были убраны деревья. Она стала неуютной. Поэтому разработали дендроплан, по которому там будут высажены новые деревья от Юношеской библиотеки до скульптуры «Беркут». За пять лет в городе высажено 100 тысяч деревьев на магистральных улицах и на общественных территориях. Посадки зелёных насаждений будут продолжены этой осенью, – отметил Игорь Шутенков.