В улан-удэнской колонии прошёл День открытых дверей

Родственники познакомились с бытом осуждённых
В улан-удэнской исправительной колонии №8 прошёл День открытых дверей.
- Сотрудники воспитательного отдела провели экскурсию для родственников осуждённых по жилой зоне. Они показали магазин, церковь, буддийский дуган, храм, памятники. Также родным и близким дали время для личных бесед с осуждёнными, - сообщает пресс-служба УФСИН по Бурятии.
В конце встречи гости учреждения поблагодарили руководство колонии за возможность увидеть условия содержания осуждённых и выразили желание продолжать сотрудничество для мотивации своих родных на правопослушное поведение.
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