В улан-удэнской колонии прошёл День открытых дверей









В улан-удэнской исправительной колонии №8 прошёл День открытых дверей.- Сотрудники воспитательного отдела провели экскурсию для родственников осуждённых по жилой зоне. Они показали магазин, церковь, буддийский дуган, храм, памятники. Также родным и близким дали время для личных бесед с осуждёнными, - сообщает пресс-служба УФСИН по Бурятии.В конце встречи гости учреждения поблагодарили руководство колонии за возможность увидеть условия содержания осуждённых и выразили желание продолжать сотрудничество для мотивации своих родных на правопослушное поведение.