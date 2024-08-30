С началом учебного года в Улан-Удэ увеличат выпуск муниципальных автобусов

















Со 2 сентября МУП «Городские маршруты» увеличивает ежедневный выпуск автобусов в будние дни по муниципальным маршрутам № 1, 10, 17, 46А, сообщили мэрии Улан-Удэ.По маршрутам №1, 17 в рабочие дни будет увеличен выпуск подвижного состава с 9 до 10 автобусов. По маршруту № 10 в рабочие дни ежедневный выпуск увеличится с 8 до 10 автобусов. На маршруте №46А в рабочие дни выпуск увеличится с 4 до 5 автобусов.С расписанием движения автобусов МУП «Городские маршруты» можно ознакомиться на сайте предприятия autobus03.ru. Также узнать детали можно по телефону диспетчера: 44-72-10.Для оперативного решения вопросов транспортного обслуживания жители могут обращаться по телефону «горячей линии»: 45-45-53. Звонки принимаются ежедневно с 8:00 до 22:00, включая выходные и праздничные дни.