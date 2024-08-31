В Бурятии местами дожди

Температура воздуха составит около 20 градусов тепла
По данным Бурятского гидрометцентра, 31 августа по республике переменная облачность, местами дожди. Ветер переменный 5-10, в отдельных районах до 13-17, по югу Байкала до 15-20 м/с. Днём до 22 градусов тепла.
В Улан-Удэ днём небольшой дождь и не выше 20 градусов тепла. Ветер переменный 7-12 м/с.
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