31 августа

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В Бурятии местами дожди

В Бурятии местами дожди
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Температура воздуха составит около 20 градусов тепла

По данным Бурятского гидрометцентра, 31 августа по республике переменная облачность, местами дожди. Ветер переменный 5-10, в отдельных районах до 13-17, по югу Байкала до 15-20 м/с. Днём до 22 градусов тепла.

В Улан-Удэ днём небольшой дождь и не выше 20 градусов тепла. Ветер переменный 7-12 м/с.



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