С берегов Байкала улетели стрижи

С берегов Байкала на зимовку в Африку и Юго-Восточную Азию улетели стрижи, сообщили в ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».- Всё лето громкоголосые стаи заботились о потомстве. У них так: стоит птенцу выпорхнуть из гнезда, как он начинает добывать еду сам. Молодые стрижи перед отлётом даже успевают самостоятельно набрать жир, который пригодится в долгой дороге (несколько тысяч километров), - пояснили здесь.Стрижи привыкли к долгим полётам, поскольку большую часть своей жизни проводят в воздухе, а живут в среднем около 10 лет. За всё это время на землю не садятся, могут цепляться только на вертикальные поверхности – скалы, стены зданий, стволы деревьев.В следующем тёплом сезоне они вернутся.